На иранском острове Кешм прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

"Несколько взрывов прозвучали на острове Кешм", - говорится в сообщении.

Подробности телевидение не приводит, при этом ранее оно сообщало, что взрывы прогремели как минимум в трех иранских портовых городах: Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске.