На иранском острове Кешм прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели несколько взрывов.
- Ранее сообщалось о взрывах в трех иранских портовых городах: Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске.
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Несколько взрывов прозвучали на острове Кешм", - говорится в сообщении.
Подробности телевидение не приводит, при этом ранее оно сообщало, что взрывы прогремели как минимум в трех иранских портовых городах: Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске.