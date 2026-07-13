Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской районе, административным центром которого является Харьков, объявлена воздушная тревога.
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