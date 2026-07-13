Выставка о традициях и обрядах русской свадьбы открылась в Югре

ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Выставку "Русская свадьба. Традиции и обряды" в сотрудничестве с Государственным историческим музеем открыли в ханты-мансийском Музее природы и человека, проект призван сделать изучение истории более доступным и интересным, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

« "В Музее природы и человека открыли выставку "Русская свадьба. Традиции и обряды". Это первый проект в регионе, реализованный совместно с Государственным историческим музеем при поддержке Минкультуры РФ в рамках нацпроекта "Семья". Наша общая цель – сделать изучение истории более доступным и интересным для людей", - сообщил Кухарук в своем канале на платформе "Макс".

Партнерство с историческим музеем обсуждалось в марте, оно позволяет через объединение лучших практик федерального центра и уникального регионального опыта побудить людей к более глубокому изучению отечественной истории.

На открытии экспозиции побывали гендиректор исторического музея Алексей Левыкин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.