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Выставка о традициях и обрядах русской свадьбы открылась в Югре - РИА Новости, 13.07.2026
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:13 13.07.2026
Выставка о традициях и обрядах русской свадьбы открылась в Югре

В Музее природы и человека открыли выставку "Русская свадьба. Традиции и обряды"

© РИА Новости / Александра НауменкоВ Музее природы и человека
В Музее природы и человека - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александра Науменко
В Музее природы и человека. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Выставку "Русская свадьба. Традиции и обряды" в сотрудничестве с Государственным историческим музеем открыли в ханты-мансийском Музее природы и человека, проект призван сделать изучение истории более доступным и интересным, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
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"В Музее природы и человека открыли выставку "Русская свадьба. Традиции и обряды". Это первый проект в регионе, реализованный совместно с Государственным историческим музеем при поддержке Минкультуры РФ в рамках нацпроекта "Семья". Наша общая цель – сделать изучение истории более доступным и интересным для людей", - сообщил Кухарук в своем канале на платформе "Макс".
Партнерство с историческим музеем обсуждалось в марте, оно позволяет через объединение лучших практик федерального центра и уникального регионального опыта побудить людей к более глубокому изучению отечественной истории.
На открытии экспозиции побывали гендиректор исторического музея Алексей Левыкин, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
На выставке представлены одежда и головные уборы, старинные иконы и церковные венцы, предметы народного быта жителей разных регионов, подлинные картины из коллекции купеческого портрета XVIII – начала XX века. По мнению губернатора, она станет местом притяжения для жителей и гостей округа. Посетить ее можно до 20 сентября.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияРуслан КухарукАлексей ЛевыкинВера Подгузова
 
 
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