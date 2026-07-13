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В Москве пройдет выставка — пристройство животных из приютов - РИА Новости, 13.07.2026
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10:50 13.07.2026
В Москве пройдет выставка — пристройство животных из приютов

В Москве 19 июля пройдет выставка — пристройство кошек и собак из приютов

© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2026
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : БФ "Вирта"
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" пройдет выставка-пристройство с участием более 100 собак и кошек из приютов, которые ищут дом.
  • Животные будут передаваться в семьи бесплатно, но по договору, поэтому необходимо взять с собой паспорт.
  • Посетители могут помочь приютам, принеся подарки для животных, а также узнать о других способах помощи бездомным животным.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" пройдет выставка — пристройство более ста собак и кошек из приютов.

"Хвостатые участники доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты, стерилизованы и все они ищут дом! Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт", — говорится в релизе организаторов.
Посетители также могут принести подарки для жителей приютов: сухой корм, консервы, поводки, ошейники, миски, игрушки, лекарства.

На выставке можно узнать, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете можно приорести сувениры, все вырученные средства направят на помощь бездомным животным.

Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте" и сфотографироваться в фотозоне "Лапы славы!".
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