В Москве пройдет выставка — пристройство животных из приютов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" пройдет выставка — пристройство более ста собак и кошек из приютов.



"Хвостатые участники доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты, стерилизованы и все они ищут дом! Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт", — говорится в релизе организаторов.