В Москве пройдет выставка — пристройство животных из приютов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" пройдет выставка-пристройство с участием более 100 собак и кошек из приютов, которые ищут дом.
- Животные будут передаваться в семьи бесплатно, но по договору, поэтому необходимо взять с собой паспорт.
- Посетители могут помочь приютам, принеся подарки для животных, а также узнать о других способах помощи бездомным животным.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В пространстве "Бойлерная" на территории "Хлебозавода №9" пройдет выставка — пристройство более ста собак и кошек из приютов.
"Хвостатые участники доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты, стерилизованы и все они ищут дом! Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт", — говорится в релизе организаторов.
"Хвостатые участники доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты, стерилизованы и все они ищут дом! Животные передаются в семьи абсолютно бесплатно, но только по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт", — говорится в релизе организаторов.
Посетители также могут принести подарки для жителей приютов: сухой корм, консервы, поводки, ошейники, миски, игрушки, лекарства.
На выставке можно узнать, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете можно приорести сувениры, все вырученные средства направят на помощь бездомным животным.
Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте" и сфотографироваться в фотозоне "Лапы славы!".
На выставке можно узнать, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно. На благотворительном маркете можно приорести сувениры, все вырученные средства направят на помощь бездомным животным.
Также у гостей будет возможность перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте" и сфотографироваться в фотозоне "Лапы славы!".