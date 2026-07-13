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Москвичей стали информировать о датах выборов депутатов Госдумы - РИА Новости, 13.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:45 13.07.2026 (обновлено: 16:47 13.07.2026)
Москвичей стали информировать о датах выборов депутатов Госдумы

На московских билбордах начали показывать даты выборов депутатов Госдумы

© РИА НовостиБилборд с информацией о датах голосования по выборам депутатов Государственной Думы в Москве
Билборд с информацией о датах голосования по выборам депутатов Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Билборд с информацией о датах голосования по выборам депутатов Государственной Думы в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На билбордах Москвы начали показывать Логотип избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы с датами голосования.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Логотип избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва с информацией о датах голосования начали показывать на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в июне презентовала логотип думской избирательной кампании, на котором изображены три календарных листа с датами выборов, а также слоган "Твой голос - сила России!".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.
Глава государства ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
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