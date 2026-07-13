Москвичей стали информировать о датах выборов депутатов Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На билбордах Москвы начали показывать Логотип избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы с датами голосования.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Логотип избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва с информацией о датах голосования начали показывать на билбордах Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в июне презентовала логотип думской избирательной кампании, на котором изображены три календарных листа с датами выборов, а также слоган "Твой голос - сила России!".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.
Глава государства ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.