Около 600 наблюдателей подготовят в России перед выборами в Госдуму - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В России в преддверии выборов в Госдуму планируют подготовить около 600 экспертов в области общественного наблюдения за выборами, об этом газете "Ведомости" рассказал директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шуников.

Программа повышения квалификации для общественных наблюдателей запущена РГГУ совместно с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг".

Цель программы — профессионализация сообщества наблюдателей и подготовка специалистов для сопровождения выборного процесса и электоральной экспертизы.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 600 экспертов в области общественного наблюдения за выборами планируют подготовить в России в преддверии выборов в Госдуму, об этом газете Около 600 экспертов в области общественного наблюдения за выборами планируют подготовить в России в преддверии выборов в Госдуму, об этом газете "Ведомости" рассказал директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шуников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пригласил в качестве наблюдателей за выборами в ГД парламентариев из СНГ, ОДКБ, БРИКС и других дружественных стран.

Программа повышения квалификации для общественных наблюдателей, по словам Шуникова, запущена в России в преддверии выборов в Госдуму РГГУ совместно с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Он уточнил, что в первом потоке участвуют около 150 человек, а обучение будет продолжаться до единого дня голосования. Отмечается, что это первая в своем роде федеральная программа обучения, ранее действовали лишь разрозненные курсы на уровне регионов.

"В общей сложности планируется подготовить примерно 600 экспертов, обучение в онлайн-формате будет продолжаться вплоть до единого дня голосования 2026 года", - пишут "Ведомости" со ссылкой на Шуникова.

Основной целью программы, которая называется "Экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение общественного наблюдения за выборами", Шуников назвал профессионализацию сообщества наблюдателей и подготовку специалистов для сопровождения выборного процесса и электоральной экспертизы. В аудиторию курса, по словам директора, вошли электоральные эксперты, члены региональных общественных штабов и наблюдатели.

Директор отметил, что слушателям курса расскажут о мировой практике, правовых основах и цифровых решениях мониторинга избирательных кампаний, общественном контроле за дистанционным голосованием (ДЭГ), выявлении дезинформации и разрешении конфликтов в выборных комиссиях.

"Мы должны собрать у наблюдателя четкое понимание и своего функционала, и даже, простите, отчасти его лимитов", - уточнил Шуников.

Он добавил, что наблюдателям предоставят алгоритмы поведения в нештатных ситуациях и при деструктивном поведении участников избирательного процесса. По словам директора, спикерами выступят члены Общественной палаты, Центризбиркома, НОМа, преподаватели РГГУ.