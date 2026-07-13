Комбриг ВСУ приказал "зачистить" село под Киевом из-за бытового конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший комбриг ВСУ отправил боевиков на зачистку села из-за конфликта жены с местными жителями, пишет "Страна.ua".

Как отмечается, она пожаловалась мужу на грохот мотоциклов и сама составила список "неугодных".

Тот, по данным издания, выделил "командированным" служебный транспорт и оружие.

По информации "Страны", они вывезли в Полтавскую область двух братьев, где их избили и расстреляли.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов отправил военнослужащих на "зачистку" села в Киевской области из-за бытового конфликта жены с местными жителями, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"Был отправлен настоящий "карательный отряд". Комбриг выделил служебный транспорт, выдал автоматическое оружие и отправил семерых бойцов. <...> Командированные на разборки имели на руках список "неугодных", который составила жена Лучанова", — говорится в публикации.

Как уточняется, ее разозлил грохот мотоциклов, на которых каталась сельская молодежь. По информации издания, молодые люди резко ответили на замечание супруги комбрига, на что та пожаловалась мужу. Тогда он решил наказать обидчиков, "усмирив село".

В итоге, как пишет издание, боевики вывезли в Полтавскую область двух братьев, у которых даже не было мотоцикла, после чего их избили и расстреляли.

О том, что в конце прошлого месяца с территории частного дома в Киевской области похитили двух братьев, украинские СМИ писали 11 июля. Как отмечается, сейчас по этому делу задержаны уже девять военнослужащих 155-й бригады, включая самого Лучанова.