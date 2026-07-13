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ВСУ используют роботов для доставки припасов к позициям, заявили силовики - РИА Новости, 13.07.2026
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18:31 13.07.2026 (обновлено: 18:34 13.07.2026)
ВСУ используют роботов для доставки припасов к позициям, заявили силовики

РИА Новости: ВСУ в Краматорске используют НРТК для доставки припасов к позициям

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ начали использовать наземные робототехнические комплексы в Краматорске для доставки припасов.
  • Минобороны России сообщило о нанесении поражения украинским вооруженным формированиям в районе Краматорска.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. ВСУ начали использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК) в оккупированном Краматорске в ДНР для доставки припасов к позициям, оборудованным в жилых домах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В оккупированном Краматорске противник уже начал использовать НРТК для доставки припасов между позициями, оборудованными в жилых домах", – сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения "Южной" группировки российских войск нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районах ряда населенных пунктов, в том числе в районе Краматорска.
Президент России Владимир Путин 3 июля заявил, что освобождение Константиновки, о котором доложил ему начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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