ВСУ используют роботов для доставки припасов к позициям, заявили силовики

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. ВСУ начали использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК) в оккупированном Краматорске в ДНР для доставки припасов к позициям, оборудованным в жилых домах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.