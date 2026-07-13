ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ с помощью беспилотника атаковали пожарную часть в Энергодаре Запорожской области.
- Пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ВСУ с помощью беспилотника атаковали пожарную часть в Энергодаре Запорожской области, повреждены здание и автоцистерна, пострадавших нет, сообщает главное региональное управление МЧС РФ.
"Произошла атака БПЛА по территории пожарно-спасательной части. В результате происшествия повреждено здание пожарной части и одна из пожарных автоцистерн", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, личный состав не пострадал.
Также в ночь на понедельник боевики с помощью БПЛА атаковали супермаркет в Энергодаре, повреждены городская библиотека и многоэтажный дом.
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