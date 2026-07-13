В Запорожской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по частному дому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области при ударе дрона ВСУ по частному дому погибла женщина.
- Ранения получили трое членов ее семьи, им оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Женщина погибла и трое членов ее семьи пострадали при ударе дрона ВСУ по частному дому в Запорожской области, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
"В селе Вознесенка Мелитопольского городского округа вражеский БпЛА атаковал частное домовладение. Погибла женщина 1948 года рождения, ранения получили члены семьи: мужчина 1967 года рождения, женщина 1979 года рождения и девушка 2006 года рождения", - отметил он.
По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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