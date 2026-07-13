Украинский дрон ударил по частному дому в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по частному дому в районе села Вознесенка Запорожской области, мужчина скончался, его жена и ребенок пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, также пострадал их ребенок 2017 года рождения.