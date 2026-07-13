Украинский дрон ударил по частному дому в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Вознесенка Запорожской области дрон ВСУ атаковал частный дом.
- Погиб мужчина, его жена и ребенок пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по частному дому в районе села Вознесенка Запорожской области, мужчина скончался, его жена и ребенок пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В районе села Вознесенка Мелитопольского городского округа БПЛА противника совершил атаку на частное жилое домовладение. Пострадала семья. Мужчина 1987 года рождения скончался в больнице. Его жена - женщина 1986 года рождения - на данный момент находится в реанимационном отделении", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, также пострадал их ребенок 2017 года рождения.
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