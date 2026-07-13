Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА.
- Пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит ночью над территорией Рязанской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над Рязанской областью.
"Сегодня ночью над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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