ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгородскую область, погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 91 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области.

Сбиты и подавлены 124 БПЛА.

Два мирных жителя погибли, семеро получили ранения.

БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 91 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области, сбиты и подавлены 124 БПЛА, два мирных жителя погибли, семеро получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области ... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 124 беспилотника сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Ударам подверглись Белгород и восемь округов.