Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгородскую область, погибли два человека - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 13.07.2026
ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгородскую область, погибли два человека

Шуваев: ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгородскую область, погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 91 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области.
  • Сбиты и подавлены 124 БПЛА.
  • Два мирных жителя погибли, семеро получили ранения.
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 91 раз атаковали дронами 9 муниципалитетов Белгородской области, сбиты и подавлены 124 БПЛА, два мирных жителя погибли, семеро получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 124 беспилотника сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Ударам подверглись Белгород и восемь округов.
"В Борисовском и Краснояружском округах в результате ударов врага погибли два человека… В Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах ранены семь человек. Шесть пострадавших госпитализированы в больницы", - уточнил врио губернатора.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Каллас прокомментировала смену правительства на Украине
Вчера, 10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала