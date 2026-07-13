Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие в Запорожской области из-за отсутствия продовольствия вынуждены есть улиток.
- ВСУ испытывают острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов.
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Запорожской области из-за плохого снабжения вынуждены есть улиток, которых они собирают недалеко от своих позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности недалеко от своих позиций", — сказал собеседник агентства.
Он также предоставил видео с телефона уничтоженного украинского солдата, на котором военнослужащие ВСУ показывают обед, состоящий из живых улиток.
"Так украинские воины собираются обедать, выживают… Такие маленькие красавчики. Мы ждем, пока они вылезут, чтобы съесть", — говорит на видео украинский военнослужащий.
ВСУ испытывают острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, что подтверждают как пленные, так и данные радиоперехватов.
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22 июня 2022, 17:18