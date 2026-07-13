Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области

© AP Photo / LIBKOS Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военнослужащие в Запорожской области из-за отсутствия продовольствия вынуждены есть улиток.

ВСУ испытывают острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов.

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Запорожской области из-за плохого снабжения вынуждены есть улиток, которых они собирают недалеко от своих позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности недалеко от своих позиций", — сказал собеседник агентства.

Он также предоставил видео с телефона уничтоженного украинского солдата, на котором военнослужащие ВСУ показывают обед, состоящий из живых улиток.

"Так украинские воины собираются обедать, выживают… Такие маленькие красавчики. Мы ждем, пока они вылезут, чтобы съесть", — говорит на видео украинский военнослужащий.