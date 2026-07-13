Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с 2014 года устраивают "сафари" со стрельбой по территории Донбасса - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 13.07.2026 (обновлено: 04:01 13.07.2026)
ВСУ с 2014 года устраивают "сафари" со стрельбой по территории Донбасса

РИА Новости: ВСУ с 2014 года зарабатывают на сафари в ЛНР и ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ВСУ с 2014 года зарабатывают на «сафари», в которых приезжим за деньги предлагают пострелять по территориям ЛНР и ДНР.
  • Житель ЛНР рассказал о случаях, когда группы людей на джипах открывали огонь по территории республики даже в период режима прекращения огня.
  • По данным источника в силовых структурах, сейчас из-за активной линии фронта и увеличенной буферной зоны «туристам» предлагают либо выстрелы из артиллерии, либо запуск БПЛА.
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Подразделения ВСУ с 2014 года зарабатывают на так называемых "сафари", в которых желающим предлагают пострелять по территориям ЛНР и ДНР, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"У нас достаточно свидетельств и мы знаем ряд мест на бывшей линии соприкосновения, которая была в период минских договоренностей, где приезжим "туристам" за большие деньги предлагали пострелять по ополченцам, а также обычным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик", — рассказала представитель одного из силовых ведомств ЛНР.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В ДНР будут заочно судить наемника из Ирландии, воевавшего на стороне ВСУ
10 июля, 12:19
Житель ЛНР, живший до 2022 года на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости, что в район населенных пунктов Станица Луганская и Лобачево периодически приезжали группы людей на джипах, открывавшие огонь по территории ЛНР даже в период режима прекращения огня.
"Вот женщина жила в крайнем доме, она умерла уже. Вот под ее дом приезжали, становились два джипа, выносили миномет, постреляли и уезжают оттуда... Оттуда (с территории ЛНР — ред.) всегда не отвечали, а эти выезжают, постреляют, ну бывало, что около часа. А иногда просто выйдут, типа того, как сафари, выпустят очередь и уедут", — рассказал местный житель.
Косвенным свидетелем таких действий были и военнослужащие Народной милиции ЛНР и ДНР, один из которых сообщил РИА Новости о том, что периодически был мишенью для очень опытных снайперов с дорогим оружием.
"И у украинцев, и у нас в основном штатные были — это винтовки Драгунова, а иногда по нам работали выше калибром, на расстоянии от 1,5 километров. Понятно было, что спецподразделение, либо ребята из-за бугра. Ну с хорошими стволами приезжали ребята стрелять, это точно, но кто именно приезжал — неизвестно", - пояснил очевидец.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"
23 января, 06:32
По данным источника в силовых структурах, такая практика существует в рядах ВСУ и сейчас, однако из-за активной линии фронта и увеличенной буферной зоны так называемым "туристам" предлагают либо выстрелы из артиллерии, либо запуск БПЛА.
"Сейчас уже из миномета просто так не постреляешь, есть сведения, что сейчас для "сафари" ВСУ предлагают в основном БПЛА, в редких случаях артиллерию", — пояснила собеседник агентства.
Танк Abrams на выставке трофейной техники - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
"Погребены в Донбассе": в ЕС заявили о крупной трагедии из-за Украины
10 июля, 01:40
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала