Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения ВСУ с 2014 года зарабатывают на «сафари», в которых приезжим за деньги предлагают пострелять по территориям ЛНР и ДНР.

Житель ЛНР рассказал о случаях, когда группы людей на джипах открывали огонь по территории республики даже в период режима прекращения огня.

По данным источника в силовых структурах, сейчас из-за активной линии фронта и увеличенной буферной зоны «туристам» предлагают либо выстрелы из артиллерии, либо запуск БПЛА.

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Подразделения ВСУ с 2014 года зарабатывают на так называемых "сафари", в которых желающим предлагают пострелять по территориям ЛНР и ДНР, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"У нас достаточно свидетельств и мы знаем ряд мест на бывшей линии соприкосновения, которая была в период минских договоренностей, где приезжим "туристам" за большие деньги предлагали пострелять по ополченцам, а также обычным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик", — рассказала представитель одного из силовых ведомств ЛНР

Житель ЛНР, живший до 2022 года на подконтрольной Киеву территории, рассказал РИА Новости, что в район населенных пунктов Станица Луганская и Лобачево периодически приезжали группы людей на джипах, открывавшие огонь по территории ЛНР даже в период режима прекращения огня.

"Вот женщина жила в крайнем доме, она умерла уже. Вот под ее дом приезжали, становились два джипа, выносили миномет, постреляли и уезжают оттуда... Оттуда (с территории ЛНР — ред.) всегда не отвечали, а эти выезжают, постреляют, ну бывало, что около часа. А иногда просто выйдут, типа того, как сафари, выпустят очередь и уедут", — рассказал местный житель.

Косвенным свидетелем таких действий были и военнослужащие Народной милиции ЛНР и ДНР, один из которых сообщил РИА Новости о том, что периодически был мишенью для очень опытных снайперов с дорогим оружием.

"И у украинцев, и у нас в основном штатные были — это винтовки Драгунова, а иногда по нам работали выше калибром, на расстоянии от 1,5 километров. Понятно было, что спецподразделение, либо ребята из-за бугра. Ну с хорошими стволами приезжали ребята стрелять, это точно, но кто именно приезжал — неизвестно", - пояснил очевидец.

По данным источника в силовых структурах, такая практика существует в рядах ВСУ и сейчас, однако из-за активной линии фронта и увеличенной буферной зоны так называемым "туристам" предлагают либо выстрелы из артиллерии, либо запуск БПЛА.