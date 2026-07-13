Верховный суд запретил страховщику заменять ремонт авто денежной выплатой

Краткий пересказ от РИА ИИ Страховщик отказался проводить ремонт автомобиля после ДТП и в одностороннем порядке выплатил автовладельцу сумму, которая была меньше стоимости ремонта.

Суд первой инстанции и вышестоящие суды отказали автовладельцу в удовлетворении иска к страховщику.

Верховный суд России удовлетворил жалобу автовладельца и направил дело на новое рассмотрение, указав на неправомерность действий страховщика.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплатой в одностороннем порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Истец попал в ДТП, после которого принадлежащий ему автомобиль был направлен на станцию технического обслуживания официального дилера. Там событие признали страховым случаем, восстановительные работы более трех месяцев не начинались из-за того, что страховщик не согласовал их стоимость. Впоследствии компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения обязательства в натуральной форме и выплатила страховое возмещение в размере меньшем стоимости ремонта.

Автовладелец подал иск к страховщику.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, посчитав, что выплата денег по страховке свидетельствует об исполнении обязательств. Апелляция и кассация с этим выводом согласились.

В жалобе в Верховный суд России заявитель автовладелец указал, что страховщик неправомерно заменил ремонт денежной выплатой без его согласия и определил размер выплаты с нарушением условий договора и правил страхования.

Кроме того, он посчитал необоснованными отказами нижестоящих судов, которые не стали взыскивать со страховщика неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

"Коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу автовладельца и направила дело на новое рассмотрение", - сообщили в пресс-службе.