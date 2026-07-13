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Верховный суд запретил страховщику заменять ремонт авто денежной выплатой - РИА Новости, 13.07.2026
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19:14 13.07.2026
Верховный суд запретил страховщику заменять ремонт авто денежной выплатой

ВС запретил страховой в одностороннем порядке заменять ремонт денежной выплатой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страховщик отказался проводить ремонт автомобиля после ДТП и в одностороннем порядке выплатил автовладельцу сумму, которая была меньше стоимости ремонта.
  • Суд первой инстанции и вышестоящие суды отказали автовладельцу в удовлетворении иска к страховщику.
  • Верховный суд России удовлетворил жалобу автовладельца и направил дело на новое рассмотрение, указав на неправомерность действий страховщика.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплатой в одностороннем порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Истец попал в ДТП, после которого принадлежащий ему автомобиль был направлен на станцию технического обслуживания официального дилера. Там событие признали страховым случаем, восстановительные работы более трех месяцев не начинались из-за того, что страховщик не согласовал их стоимость. Впоследствии компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения обязательства в натуральной форме и выплатила страховое возмещение в размере меньшем стоимости ремонта.
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Автовладелец подал иск к страховщику.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, посчитав, что выплата денег по страховке свидетельствует об исполнении обязательств. Апелляция и кассация с этим выводом согласились.
В жалобе в Верховный суд России заявитель автовладелец указал, что страховщик неправомерно заменил ремонт денежной выплатой без его согласия и определил размер выплаты с нарушением условий договора и правил страхования.
Кроме того, он посчитал необоснованными отказами нижестоящих судов, которые не стали взыскивать со страховщика неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
"Коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу автовладельца и направила дело на новое рассмотрение", - сообщили в пресс-службе.
Суд пояснил, что страховщик несет ответственность за организацию и своевременное проведение ремонта, если такая форма страхового возмещения предусмотрена договором, а замена работ деньгами возможна только при наличии законных оснований и с соблюдением условий договора.
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