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ВС разъяснил, какие факторы учитываются при взыскании судебных расходов - РИА Новости, 13.07.2026
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13:36 13.07.2026
ВС разъяснил, какие факторы учитываются при взыскании судебных расходов

ВС указал на влияние поведения сторон на распределение судебных расходов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России указал, что на распределение судебных расходов влияют не только причины возникновения спора, но и процессуальное поведение стороны.
  • Собственница участка через суд добилась исправления реестровой ошибки в ЕГРН и потребовала взыскать с соседки расходы на представителя, судебную экспертизу и почтовые отправления, но три инстанции ей отказали.
  • Коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу собственницы участка, указав, что при распределении судебных расходов необходимо учитывать процессуальное поведение стороны, которая не способствовала урегулированию конфликта.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд России указал, что процессуальное поведение стороны спора наряду с его причиной влияют на распределение судебных расходов, сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции.
По данным суда, собственница участка через суд добилась исправления реестровой ошибки в ЕГРН и потребовала взыскать с соседки расходы на представителя, судебную экспертизу и почтовые отправления. Три инстанции отказали ей в иске, отметив, что спор возник не по вине ответчика, поэтому нет оснований для возложения на него судебных расходов.
Истец в жалобе в Верховный суд указала, что соседка отказалась во внесудебном порядке подписать документы о согласовании границ и активно возражала против удовлетворения иска.
"Коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу, указав, что при распределении судебных расходов необходимо учитывать не только причины возникновения спора, но и процессуальное поведение стороны, которая не способствовала урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.
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