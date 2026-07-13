ВС разъяснил, какие факторы учитываются при взыскании судебных расходов

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд России указал, что на распределение судебных расходов влияют не только причины возникновения спора, но и процессуальное поведение стороны.

Собственница участка через суд добилась исправления реестровой ошибки в ЕГРН и потребовала взыскать с соседки расходы на представителя, судебную экспертизу и почтовые отправления, но три инстанции ей отказали.

Коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила жалобу собственницы участка, указав, что при распределении судебных расходов необходимо учитывать процессуальное поведение стороны, которая не способствовала урегулированию конфликта.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Верховный суд России указал, что процессуальное поведение стороны спора наряду с его причиной влияют на распределение судебных расходов, сообщила пресс-служба высшей судебной инстанции.

По данным суда, собственница участка через суд добилась исправления реестровой ошибки в ЕГРН и потребовала взыскать с соседки расходы на представителя, судебную экспертизу и почтовые отправления. Три инстанции отказали ей в иске, отметив, что спор возник не по вине ответчика, поэтому нет оснований для возложения на него судебных расходов.

Истец в жалобе в Верховный суд указала, что соседка отказалась во внесудебном порядке подписать документы о согласовании границ и активно возражала против удовлетворения иска.