ВСУ потеряли до 95 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 95 военных и 12 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18