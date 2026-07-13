ВС России за неделю освободили два населенных пункта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 6 по 12 июля под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта: в Харьковской области — Петро-Ивановка и в Сумской области — Бачевск.
- С 29 июня по 5 июля российскими военными освобождены 14 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции за прошедшую неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 6 по 12 июля под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта: в Харьковской области — Петро-Ивановка и в Сумской области — Бачевск.
С 29 июня по 5 июля российскими военными освобождены 14 населенных пунктов: в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка, в Донецкой Народной Республике — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка, в Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани, а также в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.
Ранее РИА Новости подсчитало, что Вооруженные силы России за первые шесть месяцев 2026 года освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике.