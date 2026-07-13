ВС России за неделю освободили два населенных пункта

С 29 июня по 5 июля российскими военными освобождены 14 населенных пунктов: в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка, в Донецкой Народной Республике — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка, в Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани, а также в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.