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ВС России за неделю освободили два населенных пункта - РИА Новости, 13.07.2026
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07:39 13.07.2026
ВС России за неделю освободили два населенных пункта

РИА Новости: ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Бойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 6 по 12 июля под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта: в Харьковской области — Петро-Ивановка и в Сумской области — Бачевск.
  • С 29 июня по 5 июля российскими военными освобождены 14 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции за прошедшую неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 6 по 12 июля под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта: в Харьковской области — Петро-Ивановка и в Сумской области — Бачевск.
С 29 июня по 5 июля российскими военными освобождены 14 населенных пунктов: в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка, в Донецкой Народной Республике — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка, в Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани, а также в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.
Ранее РИА Новости подсчитало, что Вооруженные силы России за первые шесть месяцев 2026 года освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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