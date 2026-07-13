ВС США продолжают наносить удары по Ирану, утверждает CNN

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС США продолжают наносить удары по Ирану, начав новую серию атак после полуночи мск, сообщает телеканал CNN.
- Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану, якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе, на что Иран ответил ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. ВС США продолжают наносить удары по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Центральное командование американских ВС США в 17.00 по местному времени (полночь мск) сообщило о начале новой серии ударов по Ирану.
Как отмечает телеканал, по сравнению с предыдущими сериями атак эта длится относительно долго.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.