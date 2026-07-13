ВС США продолжают наносить удары по Ирану, утверждает CNN

Как отмечает телеканал, по сравнению с предыдущими сериями атак эта длится относительно долго.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.