Рейтинг@Mail.ru
В Рязани врачи извлекли свисток из бронха ребенка - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:02 13.07.2026
В Рязани врачи извлекли свисток из бронха ребенка

Рязанские врачи извлекли из бронха ребенка пластмассовый свисток

© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Fotolia / edwardolive
Врачи перед началом операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рязанские врачи извлекли пластмассовый свисток из бронха мальчика.
  • Инородное тело попало в дыхательные пути ребенка во время игры.
  • Своевременная медицинская помощь позволила избежать тяжелых осложнений.
РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Рязанские врачи извлекли из бронха мальчика пластмассовый свисток, который попал в дыхательные пути во время игры, сообщило министерство здравоохранения региона.
«

"Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха <...> мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства", - сообщается на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что ребенок случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там. При дыхании у мальчика был слышен характерный звук, который издавал свисток.
Мальчику провели бронхоскопию. Своевременная помощь позволила избежать тяжелых осложнений. Состояние пациента опасений не вызывает, добавляет минздрав региона.
Врачи из Новочебоксарска спасли мужчину, вытащив 25-сантиметровую трубу, воткнувшуюся ему в тело при падении - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Чувашские врачи извлекли из тела пациента 25-сантиметровую трубу
31 октября 2025, 19:10
 
Хорошие новостиПроисшествияРязанская областьРязаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала