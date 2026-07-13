В Рязани врачи извлекли свисток из бронха ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рязанские врачи извлекли пластмассовый свисток из бронха мальчика.
- Инородное тело попало в дыхательные пути ребенка во время игры.
- Своевременная медицинская помощь позволила избежать тяжелых осложнений.
РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Рязанские врачи извлекли из бронха мальчика пластмассовый свисток, который попал в дыхательные пути во время игры, сообщило министерство здравоохранения региона.
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"Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха <...> мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства", - сообщается на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что ребенок случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там. При дыхании у мальчика был слышен характерный звук, который издавал свисток.
Мальчику провели бронхоскопию. Своевременная помощь позволила избежать тяжелых осложнений. Состояние пациента опасений не вызывает, добавляет минздрав региона.
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31 октября 2025, 19:10