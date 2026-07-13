В Рязани врачи извлекли свисток из бронха ребенка

РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Рязанские врачи извлекли из бронха мальчика пластмассовый свисток, который попал в дыхательные пути во время игры, сообщило министерство здравоохранения региона.

"Специалисты Областной детской клинической больницы успешно извлекли пластмассовый свисток из бронха <...> мальчика. Инородное тело попало в дыхательные пути во время игры и потребовало экстренного медицинского вмешательства", - сообщается на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте" .

Уточняется, что ребенок случайно глубоко вдохнул свисток от игрушки. Предмет попал в правый главный бронх и застрял там. При дыхании у мальчика был слышен характерный звук, который издавал свисток.