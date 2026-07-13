Врач рассказала, чем нельзя запивать лекарства от давления

Краткий пересказ от РИА ИИ Грейпфрутовый сок может вызвать критическое падение давления и опасные нарушения ритма при запивании им лекарств от давления или аритмии.

Транквилизаторы при одновременном употреблении с грейпфрутовым соком могут вызывать чрезмерную заторможенность, сильное головокружение и нарушение координации.

Антидепрессанты в сочетании с грейпфрутовым соком могут привести к серотониновому синдрому с тремором и лихорадкой.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Если запивать лекарства от давления или от аритмии грейпфрутовым соком, это может вызвать критическое падение давления и опасные нарушения ритма, предупредила врач-невролог клиники "Атрибьют" Мария Лавренова.

« "Транквилизаторы при одновременном воздействии грейпфрутового сока могут вызывать чрезмерную заторможенность, сильное головокружение и нарушение координации. Если запивать соком препараты от давления, это может привести к слишком резкому и критическому падению давления, вплоть до обморока", — сказала Лавренова "Газете.ru".

« "Взаимодействие сока с антиаритмическими препаратами способно, наоборот, спровоцировать жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма", — добавила она.

По словам врача, опасность связана с тем, что грейпфрут содержит фуранокумарины — вещества, которые блокируют фермент CYP3A4, отвечающий за метаболизм половины всех лекарств. В результате концентрация препарата в крови многократно возрастает, что может привести к передозировке, добавила Лавренова.

Кроме того, специалист отметила, что при сочетании грейпфрутового сока с антидепрессантами возможен серотониновый синдром с тремором и лихорадкой.