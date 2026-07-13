Врач рассказала, что аллергикам нельзя делать утром

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик выброса пыльцы приходится на раннее утро, поэтому в это время лучше держать окна закрытыми.

После прогулки в период активного цветения рекомендуется сразу принять душ и постирать одежду.

С начала июня на смену деревьям, вызывающим аллергию, приходят злаковые и луговые травы, а ближе к концу июля — сорные травы.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пик выброса пыльцы приходится на раннее утро, поэтому аллергикам в это время не стоит открывать окна, а после прогулки рекомендуется сразу сходить в душ и отправить в стирку уличные вещи, рассказала РИА Новости руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.

По словам врача, лето - не менее сложный сезон для аллергиков, чем весна.

"В жару пыльца разносится активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые — поэтому симптомы поллиноза ощущаются острее, чем в прохладные дни. Пик выброса пыльцы обычно приходится на раннее утро, поэтому в это время лучше держать окна закрытыми, а проветривать квартиру ближе к вечеру или после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе временно снижается", - отметила Варданян.

Собеседница агентства добавила, что после прогулки в период активного цветения важно не откладывать душ: пыльца оседает на коже, волосах и одежде, поэтому уличные вещи лучше сразу отправить в стирку, а не вешать рядом с местом для сна.