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Врач рассказала, что аллергикам нельзя делать утром - РИА Новости, 13.07.2026
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04:29 13.07.2026
Врач рассказала, что аллергикам нельзя делать утром

Врач Варданян: аллергикам не стоит открывать окна утром, чтобы не дышать пыльцой

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Аллергия . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пик выброса пыльцы приходится на раннее утро, поэтому в это время лучше держать окна закрытыми.
  • После прогулки в период активного цветения рекомендуется сразу принять душ и постирать одежду.
  • С начала июня на смену деревьям, вызывающим аллергию, приходят злаковые и луговые травы, а ближе к концу июля — сорные травы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пик выброса пыльцы приходится на раннее утро, поэтому аллергикам в это время не стоит открывать окна, а после прогулки рекомендуется сразу сходить в душ и отправить в стирку уличные вещи, рассказала РИА Новости руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.
По словам врача, лето - не менее сложный сезон для аллергиков, чем весна.
"В жару пыльца разносится активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые — поэтому симптомы поллиноза ощущаются острее, чем в прохладные дни. Пик выброса пыльцы обычно приходится на раннее утро, поэтому в это время лучше держать окна закрытыми, а проветривать квартиру ближе к вечеру или после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе временно снижается", - отметила Варданян.
Собеседница агентства добавила, что после прогулки в период активного цветения важно не откладывать душ: пыльца оседает на коже, волосах и одежде, поэтому уличные вещи лучше сразу отправить в стирку, а не вешать рядом с местом для сна.
"Если весной аллергию провоцируют деревья — береза, ольха, орешник, то с начала июня им на смену приходят злаковые и луговые травы: тимофеевка, овсяница, рожь, пшеница. Ближе к концу июля начинают цвести сорные травы — амброзия, полынь, лебеда, — и для многих пациентов это отдельный, самостоятельный пик сезона, который может быть даже тяжелее весеннего", - пояснила специалист.
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