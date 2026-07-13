Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской и других областях.

Мурад Шахмарданов, доктор медицинских наук, рекомендовал вакцинироваться перед поездкой в эндемичные регионы и соблюдать меры профилактики.

К мерам профилактики относятся использование репеллентов, ношение закрытой светлой одежды и проведение само- и взаимоосмотров после прогулок на природе.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской и других областях, поэтому необходимо вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

« "Регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом присутствуют в Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской и Московской областях . В самой Москве риск отсутствует. А также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Архангельской областях и Карелии", — сказал Шахмарданов.

По его словам, риск есть в Крыму, Севастополе и на большей части Поволжья. Аналогичная ситуация сложилась в Свердловской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и на Алтае.

Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.

Собеседник агентства призвал заранее вакцинироваться в случае поездки в эндемичный регион, а также соблюдать меры профилактики.