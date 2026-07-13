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Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом - РИА Новости, 13.07.2026
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00:57 13.07.2026 (обновлено: 05:55 13.07.2026)
Названы регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Шахмарданов: в Московской области высокий риск заражения клещевым энцефалитом

© Depositphotos.com / 3dmentatКлещ 3D
Клещ 3D - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Depositphotos.com / 3dmentat
Клещ 3D. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской и других областях.
  • Мурад Шахмарданов, доктор медицинских наук, рекомендовал вакцинироваться перед поездкой в эндемичные регионы и соблюдать меры профилактики.
  • К мерам профилактики относятся использование репеллентов, ношение закрытой светлой одежды и проведение само- и взаимоосмотров после прогулок на природе.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской и других областях, поэтому необходимо вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
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"Регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом присутствуют в Костромской, Ярославской, Тверской, Ивановской и Московской областях. В самой Москве риск отсутствует. А также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Архангельской областях и Карелии", — сказал Шахмарданов.
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По его словам, риск есть в Крыму, Севастополе и на большей части Поволжья. Аналогичная ситуация сложилась в Свердловской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и на Алтае.
Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.
Собеседник агентства призвал заранее вакцинироваться в случае поездки в эндемичный регион, а также соблюдать меры профилактики.
"Используйте репелленты, носите закрытую светлую одежду, проводите само- и взаимоосмотры после прогулок на природе", — посоветовал Шахмарданов.
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