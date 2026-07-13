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Близ Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне - РИА Новости, 13.07.2026
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02:55 13.07.2026 (обновлено: 09:14 13.07.2026)
Близ Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

В окрестностях Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА произошло возгорание на территории промышленной зоны.
  • По оперативным данным, пострадавших нет, возгорание тушат пожарные расчеты.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского круга Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА, его тушат, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты... По оперативным данным, пострадавших нет", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.
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