Близ Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского круга Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА, его тушат, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.