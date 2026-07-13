Близ Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА произошло возгорание на территории промышленной зоны.
- По оперативным данным, пострадавших нет, возгорание тушат пожарные расчеты.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского круга Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА, его тушат, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты... По оперативным данным, пострадавших нет", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.