Volkswagen может сократить штат еще на 50 тысяч рабочих мест

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения штата еще примерно на 50 тысяч рабочих мест.

Сокращение направлено на снижение затрат и повышение конкурентоспособности компании.

Ранее в группе компаний Volkswagen, включая дочерние Porsche и Audi, уже были согласованы сокращения на 50 тысяч рабочих мест.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немецкий автоконцерн ⁠Volkswagen рассматривает сокращение штата еще примерно на 50 тысяч рабочих мест в целях снижения затрат, пишет агентство Немецкий автоконцерн ⁠Volkswagen рассматривает сокращение штата еще примерно на 50 тысяч рабочих мест в целях снижения затрат, пишет агентство Рейтер со ссылкой на документ компании.

⁠Volkswage n может сократить около 50 тысяч дополнительных рабочих мест ⁠на основании расчетов, направленных на то, чтобы привести автопроизводителя ‌в соответствие с ‌уровнем конкурентоспособности других компаний по затратам", - пишет агентство со ссылкой на заявление гендиректора Оливера Блюме во внутреннем документе компании.

После уже согласованных сокращений на 50 тысяч рабочих мест в группе, включая дочерние Porsche и Audi, компания должна работать над дальнейшим сокращением затрат, поскольку, по расчетам, разница в затратах по сравнению с аналогичными компаниями составляет 20%, пишет агентство со ссылкой на Блюме.

Согласно документу, это означает "теоретическое сокращение" еще 50 тысяч рабочих мест по всему миру, пишет агентство.

В июне Блюме уже заявлял о сокращении 50 тысяч рабочих мест в компании к 2030 году, как писало агентство DPA. А затем журнал Manager Magazin со ссылкой на источники сообщал, что концерн намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест.