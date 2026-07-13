Volkswagen может сократить штат еще на 50 тысяч рабочих мест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения штата еще примерно на 50 тысяч рабочих мест.
- Сокращение направлено на снижение затрат и повышение конкурентоспособности компании.
- Ранее в группе компаний Volkswagen, включая дочерние Porsche и Audi, уже были согласованы сокращения на 50 тысяч рабочих мест.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает сокращение штата еще примерно на 50 тысяч рабочих мест в целях снижения затрат, пишет агентство Рейтер со ссылкой на документ компании.
"Volkswagen может сократить около 50 тысяч дополнительных рабочих мест на основании расчетов, направленных на то, чтобы привести автопроизводителя в соответствие с уровнем конкурентоспособности других компаний по затратам", - пишет агентство со ссылкой на заявление гендиректора Оливера Блюме во внутреннем документе компании.
После уже согласованных сокращений на 50 тысяч рабочих мест в группе, включая дочерние Porsche и Audi, компания должна работать над дальнейшим сокращением затрат, поскольку, по расчетам, разница в затратах по сравнению с аналогичными компаниями составляет 20%, пишет агентство со ссылкой на Блюме.
Согласно документу, это означает "теоретическое сокращение" еще 50 тысяч рабочих мест по всему миру, пишет агентство.
В июне Блюме уже заявлял о сокращении 50 тысяч рабочих мест в компании к 2030 году, как писало агентство DPA. А затем журнал Manager Magazin со ссылкой на источники сообщал, что концерн намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест.
Ранее производственный совет Volkswagen, защищающий интересы сотрудников, раскритиковал заявление Блюме по поводу возможного закрытия заводов, обвинив его в непрозрачной коммуникации и подрыве доверия работников.