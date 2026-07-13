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Пленный украинский военный рассказал о подготовке на полигоне под Львовом - РИА Новости, 13.07.2026
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04:42 13.07.2026
Пленный украинский военный рассказал о подготовке на полигоне под Львовом

Подготовка украинских военных на полигоне во Львовской области была формальной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.
  • Отбор на обучение в Великобританию проходил без видимых критериев, при этом подготовка там была тяжелой.
  • После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.
КУРСК, 13 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.
"Тех, что отправили на наш полигон, недалеко за Львовом, было трое. А тех, что отправили в Англию — человек 20. Мы два месяца учились, они где-то полтора", — сообщил Лурин.
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По словам пленного, отбор в Великобританию проходил без видимых критериев, и он сам хотел попасть в ту группу. Однако позже он понял, что ему повезло остаться: на украинском полигоне было легче, и многое делалось лишь для галочки.
"Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально. И легче было. То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе", — добавил он.
Сослуживцы, вернувшиеся из Великобритании, рассказывали, что подготовка там была тяжелой, но смысла в ней, по словам пленного, не было. После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.
Илья Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на "Азовстали". После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод "Fujikura" и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.
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