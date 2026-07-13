Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.
- Отбор на обучение в Великобританию проходил без видимых критериев, при этом подготовка там была тяжелой.
- После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.
КУРСК, 13 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.
Бывшие заключенные дрались за еду на позициях "Азова"*, заявил пленный
7 декабря 2025, 21:15
По словам пленного, отбор в Великобританию проходил без видимых критериев, и он сам хотел попасть в ту группу. Однако позже он понял, что ему повезло остаться: на украинском полигоне было легче, и многое делалось лишь для галочки.
"Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально. И легче было. То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе", — добавил он.
Сослуживцы, вернувшиеся из Великобритании, рассказывали, что подготовка там была тяжелой, но смысла в ней, по словам пленного, не было. После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.
Илья Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на "Азовстали". После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод "Fujikura" и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.