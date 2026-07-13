Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.

Отбор на обучение в Великобританию проходил без видимых критериев, при этом подготовка там была тяжелой.

После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.

КУРСК, 13 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.

"Тех, что отправили на наш полигон, недалеко за Львовом , было трое. А тех, что отправили в Англию — человек 20. Мы два месяца учились, они где-то полтора", — сообщил Лурин.

По словам пленного, отбор в Великобританию проходил без видимых критериев, и он сам хотел попасть в ту группу. Однако позже он понял, что ему повезло остаться: на украинском полигоне было легче, и многое делалось лишь для галочки.

"Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально. И легче было. То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе", — добавил он.

Сослуживцы, вернувшиеся из Великобритании, рассказывали, что подготовка там была тяжелой, но смысла в ней, по словам пленного, не было. После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.