Рейтинг@Mail.ru
Польша проводит учения на границе с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 13.07.2026
Польша проводит учения на границе с Россией и Белоруссией

Польские военные проводят учения на границе с Россией и Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские военные проведут учения на северо-востоке Польши 13–14 июля.
  • Цель учений — поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей.
  • Военные призвали жителей быть осторожными в местах передвижения техники и не публиковать соответствующие фото и видео в соцсетях.
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Польские военные проводят учения на границе с Россией и Белоруссией, сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши.
"Тринадцатого-четырнадцатого июля на северо-востоке Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений вооруженных сил Польши. Цель учений – поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей. Подобные мероприятия являются регулярным элементом учебной деятельности польской армии", - говорится в сообщении, размещенном в социальной сети Х.
Как предупредили военные, "в связи с учениями жители могут периодически наблюдать за передвижением солдат и военной техники, в том числе по дорогам общего пользования".
"Мы призываем жителей проявлять осторожность в местах передвижения военной техники и воздерживаться от публикации в социальных сетях информации, фотографий и видео, изображающих передвижение войск и военной техники, поскольку такие опубликованные материалы могут быть использованы в разведывательных целях или для распространения дезинформации", - добавили в командовании.
Дроны над городом Хрубешув в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Польше объяснили появление дронов над районами, граничащими с Украиной
19 мая, 17:26
 
В миреПольшаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала