Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» ликвидировали более 250 украинских военных на харьковском направлении с начала июля.
- Огневое поражение по живой силе противника наносится как на линии соприкосновения, так и в тылу.
- Воздушная разведка фиксирует любое передвижение ВСУ, пресекая попытки ротаций и организации контрнаступления.
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" ликвидировали более 250 украинских военных на харьковском направлении с начала июля, сорвав планы ВСУ по ротации и подготовке контратак, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерийский орудий 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали более 250 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении с начала июля", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.
Он добавил, что огневое поражение по живой силе противника наносится как на линии соприкосновения, так и в тылу. Карта отметил, что воздушная разведка фиксирует любое передвижение ВСУ, пресекая попытки ротаций и организации контрнаступления. Также при поддержке штурмовых подразделений уничтожаются опорные пункты, артиллерийские позиции, пункты управления беспилотниками и логистическая техника противника с боеприпасами, горючим и провиантом.
"Ликвидация живой силы позволяет лишить противника ротационного потенциала, сорвать планы ВСУ по срыву расширения буферной зоны безопасности. Огневое поражение наносится ствольной и реактивной артиллерией разного калибра, ударными дронами - как FPV с осколочно-фугасной частью, так и беспилотниками самолетного типа. Боевая часть устанавливается в зависимости от характера цели", - пояснил офицер.