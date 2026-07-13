Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» ликвидировали более 250 украинских военных на харьковском направлении с начала июля.

Огневое поражение по живой силе противника наносится как на линии соприкосновения, так и в тылу.

Воздушная разведка фиксирует любое передвижение ВСУ, пресекая попытки ротаций и организации контрнаступления.

БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" ликвидировали более 250 украинских военных на харьковском направлении с начала июля, сорвав планы ВСУ по ротации и подготовке контратак, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерийский орудий 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали более 250 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении с начала июля", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.

Он добавил, что огневое поражение по живой силе противника наносится как на линии соприкосновения, так и в тылу. Карта отметил, что воздушная разведка фиксирует любое передвижение ВСУ, пресекая попытки ротаций и организации контрнаступления. Также при поддержке штурмовых подразделений уничтожаются опорные пункты, артиллерийские позиции, пункты управления беспилотниками и логистическая техника противника с боеприпасами, горючим и провиантом.