Военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки.

По информации CBS, в результате удара по тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба 1 марта погибли шесть американских военных, еще 20 были ранены.

Центральное командование ВС США отрицает обвинения и утверждает, что система оповещения работала исправно, а объект был укреплен и имел достаточно бункеров для размещенных там войск.

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по американскому объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки и отправке личного состава на недостаточно защищенную американскую базу, утверждает газета Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по американскому объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки и отправке личного состава на недостаточно защищенную американскую базу, утверждает газета Washington Post

Речь идет об иранском ударе по используемому американцами тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба, произошедшем 1 марта. По информации CBS, тогда погибли шесть американских военных, еще 20 были ранены.

« "Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов", — передает газета, ссылаясь на опрошенных солдат.

По словам двух источников издания, на базе не работала система оповещения в случае угрозы, а расположенные поблизости системы противовоздушной обороны могли перехватили только небольшие БПЛА в порту и вблизи него, но не справились бы с беспилотником "Шахед".

Кроме того, выжившие военные утверждают, что генералам были предоставлены разведданные о том, что Эш-Шуайба находится в иранском списке целей.