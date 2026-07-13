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Военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА Ирана - РИА Новости, 13.07.2026
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00:02 13.07.2026 (обновлено: 08:28 13.07.2026)
Военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА Ирана

WP: выжившие после удара Ирана военные из США обвинили генералов в халатности

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки.
  • По информации CBS, в результате удара по тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба 1 марта погибли шесть американских военных, еще 20 были ранены.
  • Центральное командование ВС США отрицает обвинения и утверждает, что система оповещения работала исправно, а объект был укреплен и имел достаточно бункеров для размещенных там войск.
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по американскому объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки и отправке личного состава на недостаточно защищенную американскую базу, утверждает газета Washington Post.
Речь идет об иранском ударе по используемому американцами тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайба, произошедшем 1 марта. По информации CBS, тогда погибли шесть американских военных, еще 20 были ранены.
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"Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов", — передает газета, ссылаясь на опрошенных солдат.
По словам двух источников издания, на базе не работала система оповещения в случае угрозы, а расположенные поблизости системы противовоздушной обороны могли перехватили только небольшие БПЛА в порту и вблизи него, но не справились бы с беспилотником "Шахед".
Кроме того, выжившие военные утверждают, что генералам были предоставлены разведданные о том, что Эш-Шуайба находится в иранском списке целей.
Центральное командование ВС США отрицает эти обвинения. В командовании заявили газете, что система оповещения якобы работала исправно на момент атаки, объект был укреплен и имел достаточно бункеров для размещенных там войск.
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