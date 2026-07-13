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Водолазы не нашли новых пострадавших при обрушении пирса в Приморье - РИА Новости, 13.07.2026
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11:47 13.07.2026 (обновлено: 12:08 13.07.2026)
Водолазы не нашли новых пострадавших при обрушении пирса в Приморье

Водолазы завершили поиски пострадавших при обрушении пирса в Приморье

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкПирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Пирс, обрушившийся в бухте Муравьиная в городе Артем Приморского края. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В бухте Муравьиная в городе Артем произошло обрушение пирса, пострадали четыре человека, среди них трое детей.
  • Спасатели МЧС России обследовали акваторию рядом с пирсом и не обнаружили людей под завалами, заявлений о пропавших не поступало.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Водолазы исследовали акваторию рядом с пирсом в бухте Муравьиная в Приморье, где при обрушении пострадало четыре человека, новых пострадавших не обнаружили, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.
В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадало четыре человек, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.
"Спасателями МЧС России обследована акватория в месте происшествия, людей под завалами не обнаружено. Заявлений о пропавших не поступало", – сказал собеседник агентства.
Также очевидец ранее сообщил РИА Новости, что пирс был аварийным и на нем висело предупреждающее об этом объявление.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайАртемМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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