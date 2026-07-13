Водолазы не нашли новых пострадавших при обрушении пирса в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ В бухте Муравьиная в городе Артем произошло обрушение пирса, пострадали четыре человека, среди них трое детей.

Спасатели МЧС России обследовали акваторию рядом с пирсом и не обнаружили людей под завалами, заявлений о пропавших не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Водолазы исследовали акваторию рядом с пирсом в бухте Муравьиная в Приморье, где при обрушении пострадало четыре человека, новых пострадавших не обнаружили, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Приморскому краю.

В понедельник прокуратура Приморья сообщила об обрушении пирса в бухте Муравьиная в городе Артем . Следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СУСК по Приморью агентству сообщили, что при обрушении пострадало четыре человек, среди них трое детей. Троих пострадавших – 16, 15 и 14 лет – госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.

"Спасателями МЧС России обследована акватория в месте происшествия, людей под завалами не обнаружено. Заявлений о пропавших не поступало", – сказал собеседник агентства.