ВККС одобрила возбуждение дела против председателя суда из Кузбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве с соцвыплатами в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой.

Елену Степанцову подозревают в мошенничестве с социальными выплатами, в том числе в создании ложных оснований для получения выплат на покупку жилья для своей бабушки и дяди.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Тувы Азияны Монгуш по подозрению в вынесении заведомо неправосудного судебного акта.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве с соцвыплатами в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой, сообщили РИА Новости в ВККС.

"Представление удовлетворено, ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела", - сказала собеседница агентства

Как ранее сообщал СК РФ , Степанцову подозревают в мошенничестве с социальными выплатами (два эпизода по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2018-2021 годах Степанцова, пользуясь служебным положением, создала ложные основания наличия у своей бабушки права на соцвыплату для покупки жилья. После этого она фиктивно продала квартиру и похитила 1,2 миллиона рублей. Второй эпизод связан с созданием ею фиктивных оснований для получения соцвыплаты на приобретение жилого помещения ее дядей - похищено было 1,15 миллиона рублей.

Кроме того, как сообщает СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин просит ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Тувы Азияны Монгуш по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного иного судебного акта).