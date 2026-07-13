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ВККС одобрила возбуждение дела против председателя суда из Кузбасса - РИА Новости, 13.07.2026
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10:42 13.07.2026 (обновлено: 10:45 13.07.2026)
ВККС одобрила возбуждение дела против председателя суда из Кузбасса

ВККС дала согласие на возбуждение дела против председателя суда из Кузбасса

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве с соцвыплатами в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой.
  • Елену Степанцову подозревают в мошенничестве с социальными выплатами, в том числе в создании ложных оснований для получения выплат на покупку жилья для своей бабушки и дяди.
  • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Тувы Азияны Монгуш по подозрению в вынесении заведомо неправосудного судебного акта.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела о мошенничестве с соцвыплатами в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой, сообщили РИА Новости в ВККС.
"Представление удовлетворено, ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела", - сказала собеседница агентства
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Как ранее сообщал СК РФ, Степанцову подозревают в мошенничестве с социальными выплатами (два эпизода по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2021 годах Степанцова, пользуясь служебным положением, создала ложные основания наличия у своей бабушки права на соцвыплату для покупки жилья. После этого она фиктивно продала квартиру и похитила 1,2 миллиона рублей. Второй эпизод связан с созданием ею фиктивных оснований для получения соцвыплаты на приобретение жилого помещения ее дядей - похищено было 1,15 миллиона рублей.
Кроме того, как сообщает СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин просит ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Тувы Азияны Монгуш по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного иного судебного акта).
По версии следствия, в ноябре 2023 года Монгуш без судебного заседания вынесла постановление о приостановлении производства по делу, объявлении подсудимой в розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление Монгуш датировала 29 июня 2023 года, подписала и приобщила к материалам уголовного дела. Апелляционная инстанция затем отменила это решение.
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