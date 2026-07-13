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VK прокомментировал введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 13.07.2026
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13:24 13.07.2026 (обновлено: 13:26 13.07.2026)
VK прокомментировал введенные против него санкции ЕС

VK заявил, что санкции ЕС не влияют на работу сервисов

© Shutterstock/FOTODOM / TippaPattДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС ввел санкции против российской компании VK и "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
  • В VK заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании и сервисы доступны пользователям в привычном режиме.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. VK заявил РИА Новости, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая "Макс", сервисы доступны пользователям в привычном режиме.
"Санкции ЕС не влияют на работу VK и "Макса". Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме", - рассказали в компании.
ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс", соответствующее решение Совета ЕС ранее в понедельник опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.
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