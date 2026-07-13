VK прокомментировал введенные против него санкции ЕС

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. VK заявил РИА Новости, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая "Макс", сервисы доступны пользователям в привычном режиме.

ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс", соответствующее решение Совета ЕС ранее в понедельник опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.