Краткий пересказ от РИА ИИ Кошкам нельзя давать еду со стола, так как привычная человеку пища может быть вредна для питомцев.

Лук и чеснок токсичны для кошек, а сырые мясо и яйца могут содержать вредоносных паразитов и вызвать заболевания.

Молоко может привести к диарее у кошек, так как большинство взрослых особей не способны переваривать лактозу.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кошкам нельзя давать еду со стола, поскольку привычная человеку пища может быть вредна для питомцев, в частности лук, чеснок, сырое мясо, яйца и молоко могут серьезно навредить их здоровью, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

"Подкармливание кошки едой из своей тарелки - это совсем не проявление любви, как считают некоторые владельцы. Наоборот, это большой риск для жизни питомца. Многие продукты, которые мы привыкли считать безвредными, а зачастую даже полезными, на самом деле представляют опасность для кошек. Например, во многих блюдах как в качестве основных ингредиентов, так и специй используются лук и чеснок, токсичные для кошек", - сказала она.

Врач объяснила, что эти овощи содержат соединения, которые повреждают эритроциты, в результате чего у животного может развиться гемолитическая анемия. По ее словам, это серьезное заболевание может угрожать жизни питомца.

Также под запретом для кошек должны быть сырые продукты, в частности мясо и яйца. "В необработанном мясе могут встретиться вредоносные паразиты, например гельминты, а употребление сырых яиц может привести к заражению питомца сальмонеллезом и кишечной палочкой", - добавила Онуфриенко.

Помимо этого, кошкам не рекомендуется давать молоко, поскольку это может привести к диарее. "Большинство взрослых особей не способны переваривать лактозу - молочный сахар - так как у них практически отсутствует необходимый для этого фермент", - объяснила специалист.