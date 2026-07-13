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Ветеринар рассказала, чем нельзя кормить кошек - РИА Новости, 13.07.2026
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23:03 13.07.2026
Ветеринар рассказала, чем нельзя кормить кошек

Онуфриенко: кошкам нельзя давать еду со стола

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кошкам нельзя давать еду со стола, так как привычная человеку пища может быть вредна для питомцев.
  • Лук и чеснок токсичны для кошек, а сырые мясо и яйца могут содержать вредоносных паразитов и вызвать заболевания.
  • Молоко может привести к диарее у кошек, так как большинство взрослых особей не способны переваривать лактозу.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кошкам нельзя давать еду со стола, поскольку привычная человеку пища может быть вредна для питомцев, в частности лук, чеснок, сырое мясо, яйца и молоко могут серьезно навредить их здоровью, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
"Подкармливание кошки едой из своей тарелки - это совсем не проявление любви, как считают некоторые владельцы. Наоборот, это большой риск для жизни питомца. Многие продукты, которые мы привыкли считать безвредными, а зачастую даже полезными, на самом деле представляют опасность для кошек. Например, во многих блюдах как в качестве основных ингредиентов, так и специй используются лук и чеснок, токсичные для кошек", - сказала она.
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Врач объяснила, что эти овощи содержат соединения, которые повреждают эритроциты, в результате чего у животного может развиться гемолитическая анемия. По ее словам, это серьезное заболевание может угрожать жизни питомца.
Также под запретом для кошек должны быть сырые продукты, в частности мясо и яйца. "В необработанном мясе могут встретиться вредоносные паразиты, например гельминты, а употребление сырых яиц может привести к заражению питомца сальмонеллезом и кишечной палочкой", - добавила Онуфриенко.
Помимо этого, кошкам не рекомендуется давать молоко, поскольку это может привести к диарее. "Большинство взрослых особей не способны переваривать лактозу - молочный сахар - так как у них практически отсутствует необходимый для этого фермент", - объяснила специалист.
Она отметила, что подкармливание со стола может нарушить баланс нутриентов в организме питомца и значительно превысить его суточную норму калорий. Например, в одной сосиске содержится около 150 калорий - это почти половина дневной потребности средней взрослой кошки. Полнорационный промышленный корм уже обеспечен всем необходимым, и никакие добавки ему не требуются. В качестве угощения подойдут специализированные лакомства, советует эксперт.
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