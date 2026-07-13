В Венгрии приняли поправку к конституции об отстранении президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Венгрии принял поправку, предусматривающую отстранение президента.
- Ее поддержали 139 депутатов от правящей партии "Тиса", против выступили лишь шестеро от "Нашей Родины".
- Остальные оппозиционные политсилы бойкотировали заседание.
- По словам премьера республики Мадьяра, против главы государства Шуйока запустят процедуру импичмента, если он не подпишет принятую поправку.
БУДАПЕШТ, 13 июл — РИА Новости. Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую в том числе отстранение президента и ограничение депутатских сроков.
Проект, внесенный 4 июля премьер-министром Петером Мадьяром, поддержали 139 депутатов от его партии "Тиса". Против выступили лишь шесть парламентариев от партии "Наша Родина".
Оппозиционные "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия бойкотировали заседание, что не помешало принятию поправки, поскольку у "Тисы" конституционное большинство в парламенте.
Пост президента страны занимает Тамаш Шуйок. Мадьяр призывал его, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Он также озвучивал планы по разработке новой конституции с сентября, причем новый президент, по его словам, появится еще до этого.
Сам Шуйок подчеркивал, что не видит конституционных оснований для сложения полномочий раньше окончания срока, который истекает весной 2029 года. Мадьяр же заявил, что если тот не подпишет принятую парламентом поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.