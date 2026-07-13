В Венгрии приняли поправку к конституции об отстранении президента

Оппозиционные "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия бойкотировали заседание, что не помешало принятию поправки, поскольку у "Тисы" конституционное большинство в парламенте.

Сам Шуйок подчеркивал, что не видит конституционных оснований для сложения полномочий раньше окончания срока, который истекает весной 2029 года. Мадьяр же заявил, что если тот не подпишет принятую парламентом поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.