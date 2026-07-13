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Президент Венгрии обвинил Мадьяра в грубом нарушении конституции - РИА Новости, 13.07.2026
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15:43 13.07.2026
Президент Венгрии обвинил Мадьяра в грубом нарушении конституции

Президент Венгрии Шуйок заявил, что действия Мадьяра грубо нарушают конституцию

© Фото : @sulyok.tamas.officialПетер Мадьяр и президент Венгрии Тамаш Шуйок
Петер Мадьяр и президент Венгрии Тамаш Шуйок - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : @sulyok.tamas.official
Петер Мадьяр и президент Венгрии Тамаш Шуйок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поправка к конституции Венгрии, предложенная премьер-министром Петером Мадьяром, грубо нарушает конституцию, заявил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
  • Петер Мадьяр заявил, что если Шуйок не подпишет принятую парламентом поправку в течение пяти дней, против него будет запущена процедура импичмента.
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Поправка к конституции Венгрии, предложенная премьер-министром Петером Мадьяром, грубо нарушает конституцию страны, заявил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Парламент Венгрии в понедельник в срочном порядке обсуждает изменение конституции. Проект, предусматривающий, в том числе, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков, внес в парламент 4 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Депутаты от "Фидес" и "ХДНП" бойкотировали заседание, но это не помешает принятию поправки, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство.
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"Президент категорически обращает внимание на то, что любая попытка вмешательства в полномочия президента путем ложных манипуляций, угроз или любыми другими средствами со стороны представителей исполнительной ветви власти грубо нарушает конституционный порядок", - говорится в заявлении офиса президента.

Шуйок также заявил, что считает заявления Мадьяра в связи с поправкой "недостойными и отвергает их".
Мадьяр в понедельник заявил, что если Шуйок не подпишет принятую парламентом поправку к конституции в течение пяти дней, против него будет запущена процедура импичмента.
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В миреВенгрияПетер МадьярТамаш Шуйок
 
 
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