Президент Венгрии обвинил Мадьяра в грубом нарушении конституции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поправка к конституции Венгрии, предложенная премьер-министром Петером Мадьяром, грубо нарушает конституцию, заявил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
- Петер Мадьяр заявил, что если Шуйок не подпишет принятую парламентом поправку в течение пяти дней, против него будет запущена процедура импичмента.
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Поправка к конституции Венгрии, предложенная премьер-министром Петером Мадьяром, грубо нарушает конституцию страны, заявил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Парламент Венгрии в понедельник в срочном порядке обсуждает изменение конституции. Проект, предусматривающий, в том числе, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков, внес в парламент 4 июля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Депутаты от "Фидес" и "ХДНП" бойкотировали заседание, но это не помешает принятию поправки, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство.
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"Президент категорически обращает внимание на то, что любая попытка вмешательства в полномочия президента путем ложных манипуляций, угроз или любыми другими средствами со стороны представителей исполнительной ветви власти грубо нарушает конституционный порядок", - говорится в заявлении офиса президента.
Шуйок также заявил, что считает заявления Мадьяра в связи с поправкой "недостойными и отвергает их".
Мадьяр в понедельник заявил, что если Шуйок не подпишет принятую парламентом поправку к конституции в течение пяти дней, против него будет запущена процедура импичмента.