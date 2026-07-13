Президент Венгрии обвинил Мадьяра в грубом нарушении конституции

"Президент категорически обращает внимание на то, что любая попытка вмешательства в полномочия президента путем ложных манипуляций, угроз или любыми другими средствами со стороны представителей исполнительной ветви власти грубо нарушает конституционный порядок", - говорится в заявлении офиса президента.

Шуйок также заявил, что считает заявления Мадьяра в связи с поправкой "недостойными и отвергает их".

Мадьяр в понедельник заявил, что если Шуйок не подпишет принятую парламентом поправку к конституции в течение пяти дней, против него будет запущена процедура импичмента.