В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к конституции

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Петер Мадьяр внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей в том числе отстранение президента страны Тамаша Шуйока.

Оппозиционные партии «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» (ХДНП) не явились на заседание парламента, где обсуждается поправка.

У партии Мадьяра «Тиса» конституционное большинство в парламенте, поэтому даже бойкот оппозиции не помешает принять поправку.

БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгерские оппозиционные партии "Фидес" и "Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП) не явились на заседание парламента, на котором обсуждается проект поправки в конституцию, предусматривающей отстранение президента.

Трансляция заседания парламента началась с речи премьер-министра Петера Мадьяра , который 4 июля внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей в том числе отстранение президента страны Тамаша Шуйока

Места депутатов от "Фидес" и "ХДНП" в зале пусты. Из оппозиционных партий присутствует только "Наша Родина".

На понедельник запланировано обсуждение поправки и голосование по ней. При этом даже бойкот оппозиции не помешает принять ее, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство в парламенте.

Глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш, который ранее говорил, что действия Мадьяра ослабляют демократию в Венгрии и ведут к автократии, параллельно проводит пресс-конференцию.