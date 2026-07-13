В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к конституции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Петер Мадьяр внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей в том числе отстранение президента страны Тамаша Шуйока.
- Оппозиционные партии «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» (ХДНП) не явились на заседание парламента, где обсуждается поправка.
- У партии Мадьяра «Тиса» конституционное большинство в парламенте, поэтому даже бойкот оппозиции не помешает принять поправку.
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгерские оппозиционные партии "Фидес" и "Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП) не явились на заседание парламента, на котором обсуждается проект поправки в конституцию, предусматривающей отстранение президента.
Трансляция заседания парламента началась с речи премьер-министра Петера Мадьяра, который 4 июля внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей в том числе отстранение президента страны Тамаша Шуйока.
Места депутатов от "Фидес" и "ХДНП" в зале пусты. Из оппозиционных партий присутствует только "Наша Родина".
На понедельник запланировано обсуждение поправки и голосование по ней. При этом даже бойкот оппозиции не помешает принять ее, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство в парламенте.
Глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш, который ранее говорил, что действия Мадьяра ослабляют демократию в Венгрии и ведут к автократии, параллельно проводит пресс-конференцию.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.