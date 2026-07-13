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В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к конституции - РИА Новости, 13.07.2026
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16:25 13.07.2026
В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение проекта поправки к конституции

В Венгрии оппозиция бойкотировала обсуждение поправки об отстранении президента

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Петер Мадьяр внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей в том числе отстранение президента страны Тамаша Шуйока.
  • Оппозиционные партии «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» (ХДНП) не явились на заседание парламента, где обсуждается поправка.
  • У партии Мадьяра «Тиса» конституционное большинство в парламенте, поэтому даже бойкот оппозиции не помешает принять поправку.
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгерские оппозиционные партии "Фидес" и "Христианско-демократическая народная партия" (ХДНП) не явились на заседание парламента, на котором обсуждается проект поправки в конституцию, предусматривающей отстранение президента.
Трансляция заседания парламента началась с речи премьер-министра Петера Мадьяра, который 4 июля внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей в том числе отстранение президента страны Тамаша Шуйока.
Петер Мадьяр и президент Венгрии Тамаш Шуйок - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Президент Венгрии обвинил Мадьяра в грубом нарушении конституции
Вчера, 15:43
Места депутатов от "Фидес" и "ХДНП" в зале пусты. Из оппозиционных партий присутствует только "Наша Родина".
На понедельник запланировано обсуждение поправки и голосование по ней. При этом даже бойкот оппозиции не помешает принять ее, поскольку у партии Мадьяра "Тиса" конституционное большинство в парламенте.
Глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш, который ранее говорил, что действия Мадьяра ослабляют демократию в Венгрии и ведут к автократии, параллельно проводит пресс-конференцию.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В партии Орбана назвали поправку Мадьяра началом автократии
4 июля, 20:57
 
В миреВенгрияПетер МадьярТамаш Шуйок
 
 
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