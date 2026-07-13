Появилась архитектура деловой программы ВЭФ-2026

Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото

Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2026, который пройдет 1–4 сентября во Владивостоке, разделена на пять тематических треков.

Тематические треки включают вопросы кадрового обеспечения, привлечения частных инвестиций, международного взаимодействия, технологий и логистики с инфраструктурой для роста экономики.

В рамках ВЭФ также пройдут различные форумы и конференции, включая Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего» и бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и АСЕАН.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2026, состоящая из пяти тематических треков, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

"На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2026, который состоится 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета ... Деловая программа разделена на пять тематических треков", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе полпредства, первый трек "Жить и работать на Дальнем Востоке" посвятят вопросам кадрового обеспечения ускоренного развития макрорегиона и формирования комфортной среды для жизни.

Трек "Механизмы привлечения частных инвестиций" сконцентрируется на усовершенствовании добывающей отрасли и промышленности, развитии преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и реализации инвестиционных проектов, а также создании Восточного финансового центра в макрорегионе и оптимизации отчетности для бизнеса.

Блок "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия" будет посвящен взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и актуальным направлениям сотрудничества.

Внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни и потенциалу развития беспилотного транспорта посвятят трек "Технологии настоящего и будущего". Дискуссии будут охватывать темы платформенной экономики и эффективных стратегий финансирования проектов технологического лидерства.

Развитие транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, а также газификацию Дальнего Востока обсудят участники направления "Логистика и инфраструктура для роста экономики".

В деловую программу на площадке "Улицы Дальнего Востока" войдут открытая пленарная сессия по проектам программы "Муравьев-Амурский 2030", деловая игра "Владивосток-2050: проектирование города будущего", а также мероприятия, посвященные конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений" и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.

Помимо этого, в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум "День будущего", Международный форум "День сокола", Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории. АТР". Запланированы бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и АСЕАН.