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Появилась архитектура деловой программы ВЭФ-2026 - РИА Новости, 13.07.2026
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11:32 13.07.2026

Появилась архитектура деловой программы ВЭФ-2026

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2026, который пройдет 1–4 сентября во Владивостоке, разделена на пять тематических треков.
  • Тематические треки включают вопросы кадрового обеспечения, привлечения частных инвестиций, международного взаимодействия, технологий и логистики с инфраструктурой для роста экономики.
  • В рамках ВЭФ также пройдут различные форумы и конференции, включая Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего» и бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и АСЕАН.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2026, состоящая из пяти тематических треков, сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
"На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2026, который состоится 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета... Деловая программа разделена на пять тематических треков", - говорится в сообщении.
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Стала известна главная тема ВЭФ-2026
10 июля, 00:57
Как сообщают в пресс-службе полпредства, первый трек "Жить и работать на Дальнем Востоке" посвятят вопросам кадрового обеспечения ускоренного развития макрорегиона и формирования комфортной среды для жизни.
Трек "Механизмы привлечения частных инвестиций" сконцентрируется на усовершенствовании добывающей отрасли и промышленности, развитии преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и реализации инвестиционных проектов, а также создании Восточного финансового центра в макрорегионе и оптимизации отчетности для бизнеса.
Блок "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия" будет посвящен взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и актуальным направлениям сотрудничества.
Вид на Якутск с горы Чочур-Муран - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Стала известна концепция экспозиции Якутии на ВЭФ-2026
9 июля, 09:21
Внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни и потенциалу развития беспилотного транспорта посвятят трек "Технологии настоящего и будущего". Дискуссии будут охватывать темы платформенной экономики и эффективных стратегий финансирования проектов технологического лидерства.
Развитие транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, а также газификацию Дальнего Востока обсудят участники направления "Логистика и инфраструктура для роста экономики".
Баннер в преддверии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Более трех тысяч спортсменов примут участие в программе ВЭФ-2026
7 июля, 04:56
В деловую программу на площадке "Улицы Дальнего Востока" войдут открытая пленарная сессия по проектам программы "Муравьев-Амурский 2030", деловая игра "Владивосток-2050: проектирование города будущего", а также мероприятия, посвященные конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений" и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.
Помимо этого, в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум "День будущего", Международный форум "День сокола", Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории. АТР". Запланированы бизнес-диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и АСЕАН.
Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года по указу президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин пригласил делегацию Сингапура на ВЭФ-2026
18 июня, 17:27
 
РоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
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