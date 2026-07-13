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Более 1,7 тысячи участников посетили вебинары бизнес-омбудсмена Подмосковья - РИА Новости, 13.07.2026
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Твой бизнес
 
13:40 13.07.2026
Более 1,7 тысячи участников посетили вебинары бизнес-омбудсмена Подмосковья

Свыше 1,7 тысячи жителей Подмосковья посетили онлайн-вебинары бизнес-омбудсмена

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. С начала 2026 года 1 752 предпринимателя и представителя бизнеса посетили 11 онлайн-вебинаров уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
Темы встреч формируются с учетом изменений законодательства, правоприменительной практики и вопросов, с которыми обращаются к уполномоченному.
Отмечается, что в ходе мероприятий участники получают разъяснения по новым требованиям законодательства, порядку взаимодействия с государственными органами, мерам поддержки, отчетности, разрешению споров и другим вопросам, напрямую влияющим на ведение бизнеса. Такой формат позволяет предпринимателям получать информацию непосредственно от профильных специалистов и заранее учитывать возможные правовые и организационные риски.
Проведение вебинаров носит системный характер. Работа по их организации будет продолжена с учетом актуальной повестки и запросов предпринимательского сообщества.
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