Более 1,7 тысячи участников посетили вебинары бизнес-омбудсмена Подмосковья

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. С начала 2026 года 1 752 предпринимателя и представителя бизнеса посетили 11 онлайн-вебинаров уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

Темы встреч формируются с учетом изменений законодательства, правоприменительной практики и вопросов, с которыми обращаются к уполномоченному.

Отмечается, что в ходе мероприятий участники получают разъяснения по новым требованиям законодательства, порядку взаимодействия с государственными органами, мерам поддержки, отчетности, разрешению споров и другим вопросам, напрямую влияющим на ведение бизнеса. Такой формат позволяет предпринимателям получать информацию непосредственно от профильных специалистов и заранее учитывать возможные правовые и организационные риски.