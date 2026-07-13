Польша предложила США разместить постоянную военную базу на западе страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части Польши.
- Наиболее вероятными локациями для базы являются Велькопольша и Нижняя Силезия.
- Польша хочет разместить американскую базу на западе страны для возможности переброски туда дополнительных сил НАТО.
ВАРШАВА, 13 июл - РИА Новости. Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части Польши, заявил польский замминистра национальной обороны Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы выбрали две наиболее вероятные локализации, если речь идет об американской базе. Это Велькопольша и Нижняя Силезия", - сказал Томчик.
Он отметил при этом, что окончательное решение еще не принято, добавив, что "может появиться какая-то другая локализация".
Замминистра пояснил, что Польша хочет разместить американскую базу именно на западе страны для того, чтобы иметь возможность переброски туда дополнительных сил НАТО.
"Польша годами инвестирует в строительство логистической системы на территории аэропортов на территории западной Польши на случай принятия возможной военной помощи со стороны НАТО", - сказал Томчик.