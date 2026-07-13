Рейтинг@Mail.ru
Польша предложила США разместить постоянную военную базу на западе страны - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 13.07.2026
Польша предложила США разместить постоянную военную базу на западе страны

Варшава предложила разместить военную базу США в западной части Польши

© Стрингер / РИА НовостиФлаги США и Польши
Флаги США и Польши - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Стрингер / РИА Новости
Флаги США и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части Польши.
  • Наиболее вероятными локациями для базы являются Велькопольша и Нижняя Силезия.
  • Польша хочет разместить американскую базу на западе страны для возможности переброски туда дополнительных сил НАТО.
ВАРШАВА, 13 июл - РИА Новости. Варшава предлагает Вашингтону разместить постоянную военную базу США в западной части Польши, заявил польский замминистра национальной обороны Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
В начале июня Польша официально предложила США создать на польской территории постоянную военную базу.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Министр обороны Польши рассказал о реакции США на идею создания базы
18 июня, 16:13
"Мы выбрали две наиболее вероятные локализации, если речь идет об американской базе. Это Велькопольша и Нижняя Силезия", - сказал Томчик.
Он отметил при этом, что окончательное решение еще не принято, добавив, что "может появиться какая-то другая локализация".
Замминистра пояснил, что Польша хочет разместить американскую базу именно на западе страны для того, чтобы иметь возможность переброски туда дополнительных сил НАТО.
"Польша годами инвестирует в строительство логистической системы на территории аэропортов на территории западной Польши на случай принятия возможной военной помощи со стороны НАТО", - сказал Томчик.
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Минобороны Польши заявили, что американские военные вернутся в страну
9 июля, 10:54
 
В миреПольшаСШАВаршаваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала