Украинец набросился на поляков из-за Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинец использовал обсценную лексику, комментируя участников митинга в Варшаве в память о жертвах Волынской резни.

Польские пользователи сети резко отреагировали на поведение украинца.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинец разродился нецензурной тирадой во время митинга в Варшаве в память о жертвах Волынской резни, кадры он выложил в Сеть.

На видео молодой человек жалуется, что приехал с супругой на прогулку в польской столице, но увидел большое количество людей с транспарантами с надписью "Волынь", что ему не понравилось. Украинец начал обзывать участников митинга, постоянно используя обсценную лексику.

Польские пользователи Сети резко отреагировали на такое поведение.

"Нужно как можно скорее карать бандеровщину", — призвал первый комментатор.

"Опознать эту бандеровскую <…> и на фронт", — высказался другой.

"Поймать этого сорняка и <…> на Украину , пусть защищает нацизм, раз так его любит", — отметил еще один пользователь.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.