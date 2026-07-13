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Украинец набросился на поляков из-за Волынской резни - РИА Новости, 13.07.2026
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21:29 13.07.2026 (обновлено: 21:30 13.07.2026)
Украинец набросился на поляков из-за Волынской резни

Украинец в Варшаве обматерил участников митинга памяти жертв Волынской резни

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинец использовал обсценную лексику, комментируя участников митинга в Варшаве в память о жертвах Волынской резни.
  • Польские пользователи сети резко отреагировали на поведение украинца.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинец разродился нецензурной тирадой во время митинга в Варшаве в память о жертвах Волынской резни, кадры он выложил в Сеть.
На видео молодой человек жалуется, что приехал с супругой на прогулку в польской столице, но увидел большое количество людей с транспарантами с надписью "Волынь", что ему не понравилось. Украинец начал обзывать участников митинга, постоянно используя обсценную лексику.
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