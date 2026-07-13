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Макрон анонсировал учения коалиции желающих в соседних с Украиной странах - РИА Новости, 13.07.2026
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23:28 13.07.2026
Макрон анонсировал учения коалиции желающих в соседних с Украиной странах

Макрон: коалиция желающих проведет военные учения в соседних с Украиной странах

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Коалиция желающих» приняла решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах в ближайшие месяцы.
  • По итогам работы начальников штабов стран-участниц коалиция располагает «многонациональной силой» для Украины, которая «готова действовать».
ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. "Коалиция желающих" приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военные учения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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"Мы сегодня приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы... Эти силы будут развернуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить наши планы развертывания и продемонстрировать, что мы готовы, решительны и надежны — на суше, в воздухе и на море", - сказал он по итогам встречи коалиции желающих. Трансляция велась Елисейским дворцом.

Он отметил, что по итогам работы начальников штабов стран-участниц коалиция располагает "многонациональной силой" для Украины, которая "готова действовать".
По итогам встречи "коалиции желающих" в сентябре 2025 года Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
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