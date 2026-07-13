Макрон анонсировал учения коалиции желающих в соседних с Украиной странах

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"Мы сегодня приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы... Эти силы будут развернуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить наши планы развертывания и продемонстрировать, что мы готовы, решительны и надежны — на суше, в воздухе и на море", - сказал он по итогам встречи коалиции желающих. Трансляция велась Елисейским дворцом.