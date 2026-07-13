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Украина купит у Франции 16 истребителей Rafale, заявил Макрон - РИА Новости, 13.07.2026
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21:42 13.07.2026
Украина купит у Франции 16 истребителей Rafale, заявил Макрон

Макрон: Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением.
  • Первые истребители Rafale должны прибыть в воздушное пространство Украины в 2028–2029 годах, а обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.
ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением, которые начнут применяться в 2028-2029 годах, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Планируется приобретение 16 самолетов Rafale и соответствующих систем вооружения, первые из которых должны прибыть в воздушное пространство Украины уже в 2028-2029 годах", - заявил Макрон на пресс-конференции так называемой "коалиции желающих" в Париже.
Французский лидер добавил, что обучение пилотов для работы с французскими самолетами начнется в ближайшие месяцы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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