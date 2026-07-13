Украина купит у Франции 16 истребителей Rafale, заявил Макрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением.
- Первые истребители Rafale должны прибыть в воздушное пространство Украины в 2028–2029 годах, а обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.
ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением, которые начнут применяться в 2028-2029 годах, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер добавил, что обучение пилотов для работы с французскими самолетами начнется в ближайшие месяцы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.