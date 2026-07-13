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Депутат Рады рассказал, сколько человек ежемесячно мобилизуют на Украине - РИА Новости, 13.07.2026
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21:08 13.07.2026
Депутат Рады рассказал, сколько человек ежемесячно мобилизуют на Украине

Разумков: более 2 тыс человек ежемесячно незаконно мобилизуют на Украин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 2 тысяч человек на Украине ежемесячно мобилизуют незаконно, несмотря на наличие у них отсрочки или брони от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 2 тысяч человек на Украине ежемесячно незаконно мобилизуют, несмотря на наличие у них отсрочки или брони от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Мобилизуют около 2,1 тысячи человек ежемесячно незаконно. Сказал омбудсмен, что 7% человек, которые каждый месяц мобилизуются, это люди, которые имеют отсрочку, бронь, другие основания. Они мобилизовываются. Исходя из слов президента, что мобилизуются около 30 тысяч человек, берем 7%, выходит 2,1 тысячи, умножаем на год, выходит почти 25-26 тысяч человек", - сказал Разумков в интервью YouTube-каналу "Разные люди".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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