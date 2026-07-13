Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 2 тысяч человек на Украине ежемесячно мобилизуют незаконно, несмотря на наличие у них отсрочки или брони от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 2 тысяч человек на Украине ежемесячно незаконно мобилизуют, несмотря на наличие у них отсрочки или брони от мобилизации, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Мобилизуют около 2,1 тысячи человек ежемесячно незаконно. Сказал омбудсмен, что 7% человек, которые каждый месяц мобилизуются, это люди, которые имеют отсрочку, бронь, другие основания. Они мобилизовываются. Исходя из слов президента, что мобилизуются около 30 тысяч человек, берем 7%, выходит 2,1 тысячи, умножаем на год, выходит почти 25-26 тысяч человек", - сказал Разумков в интервью YouTube-каналу "Разные люди".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.