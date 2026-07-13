В Совфеде прокомментировали продление мобилизации на Украине

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"Двадцатое продление - символичная цифра. Это означает, что чрезвычайный режим окончательно стал новой нормальностью. Демократические процедуры, права украинцев, выборы, оперативно-розыскные мероприятия по конкретным делам откладываются на неопределенное время", - сказал Волошин, отвечая на вопрос, о предложении продления военного положения и мобилизации на Украине.