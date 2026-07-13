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В Совфеде прокомментировали продление мобилизации на Украине - РИА Новости, 13.07.2026
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В Совфеде прокомментировали продление мобилизации на Украине

РИА Новости: Волошин прокомментировал 20-е продление мобилизации на Украине

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней.
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что очередное продление военного положения означает становление чрезвычайного режима «новой нормальностью».
  • По словам Волошина, продление военного положения подтверждает приверженность киевского режима авторитарным методам управления страной.
ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в 20-й раз на 90 суток утвердит новую украинскую реальность без демократических процедур и прав для украинцев, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Соответствующие документы, опубликованные на сайте Рады. После рассмотрения профильного комитета, их вынесут на голосование.
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"Двадцатое продление - символичная цифра. Это означает, что чрезвычайный режим окончательно стал новой нормальностью. Демократические процедуры, права украинцев, выборы, оперативно-розыскные мероприятия по конкретным делам откладываются на неопределенное время", - сказал Волошин, отвечая на вопрос, о предложении продления военного положения и мобилизации на Украине.
Он добавил, что каждое новое продление военного положения на Украине подтверждает приверженность киевского режима авторитарным методам управления страной и использование государственной власти для личного обогащения.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ВолошинВладимир Зеленский
 
 
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