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На Украине мошенник выманил у жены военного ВСУ 9,5 тысячи долларов - РИА Новости, 13.07.2026
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16:34 13.07.2026 (обновлено: 16:36 13.07.2026)
На Украине мошенник выманил у жены военного ВСУ 9,5 тысячи долларов

Мошенник с Украины выманил у жены пленного военнослужащего ВСУ $9,5 тыс

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенник выманил у жены пленного военнослужащего ВСУ 9,5 тысячи долларов, обещая включить ее мужа в списки на обмен с Россией.
  • Женщина перевела подозреваемому 422 360 гривен (9,5 тысяч долларов) в период с ноября 2024 по январь 2025 года.
  • Правоохранители разыскивают подозреваемого и устанавливают других потерпевших.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мошенник с Украины выманил у жены пленного военнослужащего ВСУ 9,5 тысячи долларов, обещая якобы включить его в списки на обмен с Россией, фигурант находится в розыске, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
По данным следствия, мужчина обманул женщину, чей муж - военнослужащий ВСУ - находится в плену в России, убедив ее, что у него якобы есть связи среди влиятельных лиц, которые за деньги помогут включить пленного в списки на обмен и обеспечить его возвращение на Украину. Сообщается, что мошенник просил женщину прислать документы, подтверждающие, что ее муж находится в плену, чтобы придать словам правдивости.
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"В течение ноября 2024 - января 2025 потерпевшая перечислила на банковские счета подозреваемого, а также на счет связанного с ним лица, 422 360 гривен (9,5 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Уточняется, что во время телефонных разговоров и переписки мошенник систематически уверял, что необходимые документы скоро подпишут, а военнопленного включат в списки на обмен. Затем он сообщил, что этим вопросом будет заниматься другое лицо. После этого уехал с Украины и прекратил общение с потерпевшей.
По данным следствия, у подозреваемого не было никаких реальных возможностей повлиять на включение мужа женщины в списки на обмен или обеспечить его возвращение на Украину. Об обмане женщина узнала после сообщения о возвращении ее мужа в рамках официального обмена. В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого и устанавливают других потерпевших.
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