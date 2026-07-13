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На Украине разворовали почти три миллиона долларов на тендерах в энергетике - РИА Новости, 13.07.2026
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15:16 13.07.2026 (обновлено: 15:18 13.07.2026)
На Украине разворовали почти три миллиона долларов на тендерах в энергетике

На Украине раскрыли махинации с тендерами в сфере энергетики на 2,9 млн долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Должностные лица украинских предприятий энергетического сектора отдавали победу в тендерах подставной компании.
  • Ущерб государственным и коммунальным предприятиям составил 129 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов).
  • Директору частной компании предъявили обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Должностные лица украинских предприятий энергетического сектора отдавали победу в тендерах подставной компании, ущерб государству составил 2,9 миллиона долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
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"По данным следствия, должностные лица предприятий энергетического сектора помогали конкретной частной компании одерживать победу во время тендерных закупок и выполнения работ в сфере энергетики", - говорится в публикации, опубликованной на сайте офиса.

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Уточняется, что частная компания занималась аварийно-восстановительным ремонтом воздушных линий электропередач и проектами по подключению когенерационных газопоршневых установок. За проделанные работы компания получала оплату по завышенной цене и выводила переплату через фиктивные подконтрольные фирмы.
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"Задокументирован ущерб государственным и коммунальным предприятиям на 129 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов - ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.
Сообщается, что директору частной компании предъявлено обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем. Ему грозит лишение свободы до 12 лет с запретом занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества. Информация об остальных участниках схемы не уточняется. Досудебное расследование продолжается.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
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