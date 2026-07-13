На Украине разворовали почти три миллиона долларов на тендерах в энергетике

"По данным следствия, должностные лица предприятий энергетического сектора помогали конкретной частной компании одерживать победу во время тендерных закупок и выполнения работ в сфере энергетики", - говорится в публикации, опубликованной на сайте офиса.

Уточняется, что частная компания занималась аварийно-восстановительным ремонтом воздушных линий электропередач и проектами по подключению когенерационных газопоршневых установок. За проделанные работы компания получала оплату по завышенной цене и выводила переплату через фиктивные подконтрольные фирмы.

"Задокументирован ущерб государственным и коммунальным предприятиям на 129 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов - ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.

Сообщается, что директору частной компании предъявлено обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем. Ему грозит лишение свободы до 12 лет с запретом занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества. Информация об остальных участниках схемы не уточняется. Досудебное расследование продолжается.