Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине появились «тотализаторы смерти», где можно делать ставки на выживание солдат ВСУ и исход «охоты» на дезертиров.

В Telegram-каналах и других чатах встречаются чат-боты — тотализаторы, где делают ставки на то, выживет ли украинский военнослужащий или нет.

Делаются ставки и на солдат ВСУ, которые самовольно покинули позиции и были пойманы.

ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. "Тотализаторы смерти", где можно делать ставки на выживание солдат ВСУ и исход "охоты" на дезертиров, появились на Украине, рассказала РИА Новости представитель российских силовых структур.

"С 2014 года вид развлечения типа "сафари", который предоставляют украинские военнослужащие, немного усовершенствовался, теперь на Украине развиваются "тотализаторы смерти". Например, сейчас в Telegram-каналах, в других чатах встречаются чат-боты — тотализаторы, где можно делать ставки на то, выживет ли украинский военнослужащий или нет", — сообщила собеседник агентства.

Помимо ставок на украинских военнослужащих, находящихся на передовой, известно о случаях, когда такие ставки делаются на дезертиров ВСУ, которые самовольно покинули позиции и были пойманы.

"Ставки делают на военнослужащих, например, которых поймали заградотряды… Им якобы дают опять сбежать и начинается охота", — добавила представитель силового ведомства.

Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что военнослужащие ВСУ предоставляли желающим за отдельную плату возможность пострелять по мирным жителям или военнослужащим существовавшей до 2023 года Народной милиции ЛНР и ДНР.