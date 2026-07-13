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На Украине появились "тотализаторы смерти" - РИА Новости, 13.07.2026
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07:31 13.07.2026 (обновлено: 07:37 13.07.2026)
На Украине появились "тотализаторы смерти"

На Украине появились тотализаторы смерти для ставок на выживание солдат ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине появились «тотализаторы смерти», где можно делать ставки на выживание солдат ВСУ и исход «охоты» на дезертиров.
  • В Telegram-каналах и других чатах встречаются чат-боты — тотализаторы, где делают ставки на то, выживет ли украинский военнослужащий или нет.
  • Делаются ставки и на солдат ВСУ, которые самовольно покинули позиции и были пойманы.
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. "Тотализаторы смерти", где можно делать ставки на выживание солдат ВСУ и исход "охоты" на дезертиров, появились на Украине, рассказала РИА Новости представитель российских силовых структур.
"С 2014 года вид развлечения типа "сафари", который предоставляют украинские военнослужащие, немного усовершенствовался, теперь на Украине развиваются "тотализаторы смерти". Например, сейчас в Telegram-каналах, в других чатах встречаются чат-боты — тотализаторы, где можно делать ставки на то, выживет ли украинский военнослужащий или нет", — сообщила собеседник агентства.
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Помимо ставок на украинских военнослужащих, находящихся на передовой, известно о случаях, когда такие ставки делаются на дезертиров ВСУ, которые самовольно покинули позиции и были пойманы.
"Ставки делают на военнослужащих, например, которых поймали заградотряды… Им якобы дают опять сбежать и начинается охота", — добавила представитель силового ведомства.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что военнослужащие ВСУ предоставляли желающим за отдельную плату возможность пострелять по мирным жителям или военнослужащим существовавшей до 2023 года Народной милиции ЛНР и ДНР.
В середине июня российские силовики сообщили, что по состоянию на конец прошлого года 161,5 тысячи человек находись в розыске на Украине за оставление позиций с оружием. Всего из армии сбежали 480 тысяч военнослужащих. В это число также вошли ликвидированные боевики, которых иногда записывают в дезертиры из-за большого количества пропавших без вести.
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