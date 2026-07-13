Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что внезапная смерть сенатора Линдси Грэма стала репутационным ударом по имиджу Киева.
- По мнению журналиста, смерть сенатора, известного своей поддержкой Украины, является проявлением так называемого «проклятия» Владимира Зеленского.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма* стала репутационным ударом по имиджу Киева и стала еще одним проявлением "проклятия" Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"В Киеве он (Грэм*. — Прим. ред.) выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм* не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева", — сказал он.
По словам эксперта, смерть сенатора, известного своей поддержкой Украины, стала тяжелым ударом для всех ястребов и поджигателей войны.
"Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво", — добавил журналист.
Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил о его смерти после непродолжительной болезни. По предварительным данным, он умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания.
Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.
Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.