Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве. Архивное фото

Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве

© Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве

"Это знак": в ЕС рассказали, как Грэм* нанес последний удар по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что внезапная смерть сенатора Линдси Грэма стала репутационным ударом по имиджу Киева.

По мнению журналиста, смерть сенатора, известного своей поддержкой Украины, является проявлением так называемого «проклятия» Владимира Зеленского.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма* стала репутационным ударом по имиджу Киева и стала еще одним проявлением "проклятия" Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма* стала репутационным ударом по имиджу Киева и стала еще одним проявлением "проклятия" Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

"В Киеве он (Грэм*. — Прим. ред.) выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм* не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева", — сказал он.

По словам эксперта, смерть сенатора, известного своей поддержкой Украины , стала тяжелым ударом для всех ястребов и поджигателей войны.

"Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво", — добавил журналист.

Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил о его смерти после непродолжительной болезни. По предварительным данным, он умер от осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Девятого июля республиканцу исполнился 71 год. С 2003-го он был сенатором от штата Южная Каролина. В январе прошлого года его назначали председателем бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.