Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме.

Соскин полагает, что слова Зеленского о новой политической стратегии — это уловка.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленский явно издевается, в красках говоря о смене власти на Украине . Опомнись! У тебя даже выборов нет, какая смена власти? Ну а Свириденко пора в послы набиваться, пока ее на мороз не выкинули, как (Экс-главу МИД Дмитрия. — Прим. ред.) Кулебу с женой", — сказал он.

По словам эксперта, слова Зеленского о новой политической стратегии, ради которой и затевается весь этот "балаган" с перестановками, просто уловка.

"Свириденко просто кинули. Зеленский может сколько угодно говорить про подготовку к зиме, помощь от США и прочие вещи, но суть от этого не меняется. Браво, Зеленский! Теперь у тебя будет вторая Мендель", — подытожил Соскин.