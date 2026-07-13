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"Опомнись!" Издевательское решение Зеленского вызвало ярость в Киеве - РИА Новости, 13.07.2026
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04:31 13.07.2026
"Опомнись!" Издевательское решение Зеленского вызвало ярость в Киеве

Соскин: Зеленский издевательски уволил Свириденко, упомянув о смене власти

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме.
  • Соскин полагает, что слова Зеленского о новой политической стратегии — это уловка.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский явно издевается, в красках говоря о смене власти на Украине. Опомнись! У тебя даже выборов нет, какая смена власти? Ну а Свириденко пора в послы набиваться, пока ее на мороз не выкинули, как (Экс-главу МИД Дмитрия. — Прим. ред.) Кулебу с женой", — сказал он.
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Зеленский отправил премьера в отставку
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По словам эксперта, слова Зеленского о новой политической стратегии, ради которой и затевается весь этот "балаган" с перестановками, просто уловка.
"Свириденко просто кинули. Зеленский может сколько угодно говорить про подготовку к зиме, помощь от США и прочие вещи, но суть от этого не меняется. Браво, Зеленский! Теперь у тебя будет вторая Мендель", — подытожил Соскин.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже та подтвердила свою отставку. Ранее глава киевского режима заявил о переходе к новой политической стратегии, чем и была обусловлена череда кадровых перестановок в правительстве.
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