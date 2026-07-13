Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме.
- Соскин полагает, что слова Зеленского о новой политической стратегии — это уловка.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко в издевательской форме, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Зеленский отправил премьера в отставку
Вчера, 14:42
По словам эксперта, слова Зеленского о новой политической стратегии, ради которой и затевается весь этот "балаган" с перестановками, просто уловка.
"Свириденко просто кинули. Зеленский может сколько угодно говорить про подготовку к зиме, помощь от США и прочие вещи, но суть от этого не меняется. Браво, Зеленский! Теперь у тебя будет вторая Мендель", — подытожил Соскин.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже та подтвердила свою отставку. Ранее глава киевского режима заявил о переходе к новой политической стратегии, чем и была обусловлена череда кадровых перестановок в правительстве.